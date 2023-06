Les San Antonio Spurs ont mis les petits plats dans les grands avec Victor Wembanyama. Présent dans le Texas depuis vendredi, le Français a eu le droit à un accueil digne d'une rockstar avec de nombreux fans déjà acquis à sa cause.

Et pour le mettre dans le bain, la franchise lui a organisé un diner. Les autres convives ? Certaines légendes de l'histoire des Spurs : Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili et Sean Elliott. Déjà un grand moment pour l'intérieur tricolore, bien évidemment marqué par cette rencontre.

"En l'espace de quelques heures, j'en ai probablement appris plus sur la NBA que toute ma vie auparavant. C'est tellement réconfortant de voir que ces gens, qui sont si importants pour la ville de San Antonio et la franchise, sont des personnes si formidables et si généreuses.

Ils voulaient sincèrement partager leur expérience. J'ai d'ailleurs l'impression qu'ils ont déjà commencé à prendre soin de moi. C'est tellement important d'être dans une situation où l'on se sent à l'aise. Les 72 dernières heures ont été très fatigantes.

Mais je profite vraiment de l'instant présent. Tout le monde fait un travail parfait autour de moi. Tout le monde fait donc de son mieux. J'ai aussi ma famille et les gens qui m'entourent et qui m'aiment. Partout où je suis allé, j'ai ainsi été accueilli chaleureusement.

Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment heureux d'être dans cette situation", a ainsi apprécié Victor Wembanyama en conférence de presse.

Sans surprise, les Spurs vont tout faire pour faciliter la nouvelle vie de Victor Wembanyama. A lui d'en profiter pour ensuite préparer ses grands débuts en NBA.

