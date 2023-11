Rudy Gobert encense Victor Wembanyama après leur duel

Rudy Gobert déclarait avant la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les San Antonio Spurs qu’il se sentait « un peu comme un père » en voyant Victor Wembanyama s’épanouir en NBA. Il faut dire que le pivot All-Star suit le jeune homme depuis de nombreuses années maintenant et il n’a cessé de lui donner des conseils depuis ses débuts à Nanterre. Il avait pour l’occasion de l’affronter pour la première fois la nuit dernière.

Victor Wembanyama brille, mais les Spurs sombrent encore

« Je pense qu’il est très en avance pour un rookie. On peut voir qu’il est bien coaché et qu’il étudie le jeu. Et il ne va faire que progresser tout au long de l’année. Il affecte déjà des tirs, il rentre déjà dans la tête des gens en défense. Très vite, il posera de gros problèmes. C’est déjà un problème [pour ses adversaire] mais je pense qu’il va très bientôt poser de gros, gros problèmes. Je suis très heureux de son évolution. »

« C’est un compétiteur. C’est un gagnant. Sa manière de travailler, sa mentalité, sa façon d’étudier le jeu, tout ça s’ajoute à des qualités physiques uniques. Je ne pense pas que l’on reverra ça avant un moment. Son approche, sa détermination, tout le boulot effectué ces derniers mois est en train de payer. J’ai déjà vu une différence entre la Summer League et la présaison. C’est difficile d’imaginer ce qu’il va devenir au bout de deux années de travail. Je ne peux même pas imaginer comment il va évoluer. »

Victor Wembanyama a compilé 29 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 blocks – il a d’ailleurs stoppé son compatriote. Il a reconnu que c’était effectivement un moment très spécial pour lui d’affronter Rudy Gobert. Ce n'était que le premier d'une longue série.

A French swap many years in the making! 🇫🇷@wemby & @rudygobert27 exchange jerseys after their first meeting in the NBA 🤝 pic.twitter.com/aOD8WO0z6O

— NBA (@NBA) November 11, 2023