Victor Wembanyama n'a plus besoin d'être présenté aux Etats-Unis. Avec ses performances contre la Team Ignite sur le sol américain, le Français s'impose comme le #1 pick assuré de la Draft NBA 2023. Et actuellement, la hype autour du jeune intérieur n'a jamais été aussi forte.

Même en France, les matches de Boulogne-Levallois n'ont jamais suscité un tel intérêt. En attendant, les Américains ne manquent pas la moindre occasion pour récolter des réactions à son sujet. Ainsi, l'intérieur des Minnesota Timberwolves Rudy Gobert n'échappe pas aux questions sur son compatriote.

Et sans surprise, il se montre très élogieux envers le prodige de 18 ans.

"Il est unique, on n'a jamais vu ça avant. Je suis impatient de continuer à le regarder grandir. Pour voir comment il va évoluer. Un joueur comme le monde n'en a jamais vu. C'est vraiment excitant. Je ne suis pas un scout.

Mais tout le monde peut le voir, il est plus grand que moi, plus long que moi. Il peut étirer le jeu, faire des passes. Mais il veut aussi jouer en défense, il sera un très bon défenseur. Et il aime vraiment gagner.

C'est ce que j'aime le plus chez lui, il joue vraiment pour gagner. Un super gamin", a répondu Rudy Gobert devant les médias.