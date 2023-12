Victor Wembanyama se tord salement la cheville… et repart comme si de rien n’était

Victor Wembanyama et les Spurs ont subi leur 17e défaite de suite la nuit dernière face à Houston. Une issue déprimante, mais qui aurait pu l'être encore bien plus. Au cours de la rencontre, les fans de San Antonio et le staff texan ont eu des sueurs froides en voyant Wembanyama se tordre assez salement la cheville. Le prodige français s'est relevé assez rapidement, ce qui est assez étonnant au vu du ralenti, mais incroyablement rassurant sur sa capacité à encaisser les coups et blessures qui sont le quotidien des joueurs NBA. Le travail de prophylaxie qu'il effectue depuis un certain temps semble payer.

Wemby twisted his ankle but somehow is completely fine 👽 his flexibility is paying off! pic.twitter.com/XJC7YmvUEV — WembyMuse (@Wemby_Muse) December 12, 2023

Victor Wembanyama n'a manqué qu'un match cette saison, pourvu que ça dure !