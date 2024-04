Victor Wembanyama et Sidy Cissoko brillent face aux Grizzlies

La France a brillé ce mardi, à Memphis. Victor Wembanyama et Sidy Cissoko se sont tous les deux illustrés lors de la victoire des Spurs contre les Grizzlies (102-87). Avec un cinquième succès en huit matches, San Antonio finit la saison en force malgré ses nombreux blessés.

Victor Wembanyama domine en défense

Comme à son habitude — en particulier en l’absence de Devin Vassell, Jeremy Sochan et Keldon Johnson —, Wembanyama a pris le match à son compte en attaque. Malgré un début timide, avec seulement quatre points à la mi-temps (2/7 aux tirs), il s’est ressaisi pour mener son équipe vers la victoire. En 16 minutes lors de la deuxième moitié du match, il a ajouté 14 points à son compteur (7/12 aux tirs).

Nicolas Batum encense à son tour Victor Wembanyama

Malgré sa maladresse à l’extérieur (0/5) et un manque de spacing collectif, la star des Spurs a su trouver ses ouvertures. Il a créé ses propres opportunités, surprenant notamment la défense des locaux avec un Shammgod surréaliste dans le quatrième quart-temps. Ciblé par la défense, il a brillamment réussi à connecter avec ses coéquipiers, tout en ne perdant qu’un seul ballon.

C’est surtout en défense que Victor Wembanyama a dominé. Ses sept contres et sept rebonds ne suffiraient pas à refléter son apport colossal de ce côté du terrain. L’intérieur de 2,24 m a marqué son territoire dans la raquette, bloquant complètement l’accès au cercle (11/33 sous le panier pour l’adversaire, un chiffre ridicule). Même en situation de trois contre un en transition, lors du troisième quart-temps, Memphis n’a pas osé approcher de sa zone.

Ce n’était pas une surprise pour les Grizzlies, qui l'avaient déjà affronté à trois reprises. « Il est en lice pour le titre de Défenseur de l’année. Ce sera probablement le cas chaque saison », avait estimé Taylor Jenkins avant la rencontre. « Il peut garder les petits comme les intérieurs, il peut contrer les tirs, il peut lancer les transitions… C’est un joueur phénoménal. Il sera l’un des meilleurs joueurs de la NBA à l’avenir. »

Sidy Cissoko saisit sa chance

Un premier quart-temps chaotique chez les Spurs (16-25) a ouvert la porte à quelques surprises dans la rotation. Sidy Cissoko en a profité. Obtenant du temps de jeu dès le premier quart-temps, il a délivré sa prestation la plus convaincante en NBA depuis sa draft l’été dernier.

Le rookie, qui a fêté ses 20 ans une semaine plus tôt, a établi trois nouveaux records personnels : 21 minutes sur le parquet, 10 points marqués et 2 passes décisives. Il a également égalé son record de rebonds (3). Faisant preuve de justesse dans ses choix, il a réussi 4 tirs sur 6 et n’a perdu aucun ballon. Sa confiance était palpable, bien plus marquée que lors de ses précédentes apparitions. « Jouer en G League a été bénéfique pour lui », a noté Gregg Popovich.

Cissoko a relancé l’attaque des Spurs dès son entrée en jeu. Avec une grande agressivité et beaucoup de mouvement sans ballon, il a insufflé une énergie cruciale pour son équipe. « Il apporte quelque chose de nouveau sur le terrain », a apprécié Victor Wembanyama. « Cette énergie, ce dynamisme qu’il a. »

beep beep Sidy comin' through pic.twitter.com/f6zufeYDCg — San Antonio Spurs (@spurs) April 10, 2024

Pour bien faire passer le message, il a écrasé quatre dunks (trois coupes et un putback) et n’a marqué que de cette manière. Une manière de s’affirmer. « À Denver, on était sur son dos parce qu’il n’avait pas pris un layup et il avait dit : “La prochaine fois, je vais tout dunker.” Et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui », a raconté Julian Champagnie en conférence de presse. « Je suis très fier de lui. Nous sommes tous fiers de lui. C’était sa première véritable occasion de jouer avec nous, et il a vraiment montré pourquoi il avait sa place (en NBA). »

On peut s’attendre à revoir Sidy Cissoko avec un temps de jeu conséquent dans les trois matches restants de la saison, contre Thunder, Nuggets et Pistons. En l’absence d’enjeu et de nombreux cadres, il aura sans doute l’occasion de se montrer à nouveau. D’autant plus que la participation de Wembanyama pour le back-to-back contre Thunder mercredi reste incertaine, selon Popovich.

Interview — Sidy Cissoko : « J’aurai ma chance »