Les grands débuts de Victor Wembanyama avec les Spurs prévus vendredi

La Summer League n'intéresse d'habitude pas grand monde mais elle pourrait prendre une dimension particulière avec l'entrée en lice de Victor Wembanyama, l'un des prospects les plus hypés de tous les temps, vendredi soir. Premier choix de la draft, le Français va faire ses débuts avec les San Antonio Spurs à l'occasion de la compétition estivale organisée à Las Vegas, là où il avait enterré pour de bon son statut de superstar de demain en faisant le show lors de deux matches d'exhibition contre le G-League Ignite en octobre dernier.

Le géant sera de suite mis dans le bain avec un duel direct contre son dauphin le soir de la draft, Brandon Miller. Ce dernier a d'ailleurs déjà joué avec les Charlotte Hornets, contre les Spurs justement, il y a deux jours.

Ce n'est que de la Summer League mais Victor Wembanyama n'a presque pas le droit à l'erreur. Le jeune homme est surexposé médiatiquement, paradoxalement encore plus aux Etats-Unis qu'en France, et les médias US veulent voir une grosse performance de sa part, surtout face à une compétition bien plus faible que le niveau NBA. C'est une nouvelle vie qui commence pour lui : il sera attendu partout, tout le temps, et ça débute donc vendredi soir.