Victor Wembanyama va peut-être manquer son premier match de la saison

Touché à la hanche, Victor Wembanyama pourrait être mis au repos ce soir pour le match contre les New Orleans Pelicans.

De nombreux fans se demandaient avant le début de la saison si Victor Wembanyama tiendrait le rythme des matches NBA, lui qui a été habitué à jouer seulement une ou deux fois par semaine en Europe. Pour l'instant, le jeune homme tient le choc. Il a joué les 18 matches disputés par les San Antonio Spurs jusqu'à présent. Mais son premier forfait pourrait avoir lieu ce vendredi soir, à l'occasion du duel contre les New Orleans Pelicans. Comme le rapporte Benjamin Moubèche, notre reporter sur place, les éperons vont éventuellement le laisser au repos étant donné qu'il est gêné par une douleur à la hanche.

Gregg Popovich adopte une approche « protectrice » avec Victor Wembanyama, qui souffre d’une gêne à la hanche. Sa présence demain, face aux Pelicans, n’est pas garantie. pic.twitter.com/dP1XIOewWJ — Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) December 1, 2023

Gregg Popovich parle de le "protéger" et d'éviter évidemment d'aggraver sa blessure. Victor Wembanyama assure de son côté qu'il se sent bien physiquement. Il tourne à 19,3 points, 43% aux tirs et 9,7 rebonds depuis le coup d'envoi de la saison.