Les stats affolantes de Victor Wembanyama depuis 8 matches

Victor Wembanyama enjambe le rookie wall sans aucune difficulté. Il est même passé au-dessus et s'envole vers les sommets. La métaphore est peut-être pas folle mais les statistiques du bonhomme, elles, le sont. Surtout depuis 8 matches. Attention, voilà un avant-goût du futur (et ce que pourraient être les chiffres du jeune homme pour sa deuxième saison dans la ligue) :

24,6 points, 12 rebonds, 5 passes et 5 blocks de moyenne à 42% de réussite derrière la ligne à trois-points en quasiment 6 tentatives

Oh, oh. La NBA est en danger. Enfin, les défenses NBA. Les attaques aussi. Bref, les adversaires du Français. Les stats n'ont absolument aucun sens. 5 blocks ??? 42% à trois-points en mesurant 2,24 m ? Le 24 et 12 paraît presque accessoire. Les 5 passes laissent encore une fois penser qu'il a un quadruple-double dans les mains. La folie.