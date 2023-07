Victor Wembanyama stoppe sa Summer League, place à un été de repos et de travail

Sans aucune surprise, les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama ont décidé que le Français ne jouerait plus de matches de Summer League cet été. D'après Tim Bontemps d'ESPN, présent sur place à Las Vegas, Wembanyama ne jouera pas les prochains matches de la franchise texane après deux rencontres en dents de scie. L'international tricolore avait expliqué qu'il devait s'entretenir avec Gregg Popovich et le staff des Spurs avant de décréter que sa saison était terminée.

Après une année complète chez les Metropolitans, une finale de LFB, une participation aux éliminatoires de la Coupe du monde, le cirque médiatique autour de sa Draft et des journées pour le moins agitées en Summer League, Victor Wembanyama va pouvoir débuter un été de repos et de travail. Dimanche, il déclarait ainsi :

"Je veux juste recommencer à jouer au basket. Honnêtement, le basket n'a occupé que 15% de mon calendrier depuis que je suis là et je ne supporte pas ça, je veux jouer au basket. Pour la suite, je vais parler à Pop. Je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour l'équipe. On va discuter avec le staff et je vais voir ce qu'ils me recommandent en ce qui concerne les vacances, le travail, le lieu où je m'entraînerai, etc...

Je ne vais pas faire la Coupe du monde, donc j'aurai 2-3 très bons mois devant mois. Honnêtement, je vais sans doute disparaître des médias sur cette période (sourire). Il y a beaucoup d'obligations médiatiques qui m'ont surpris. Je ne parle pas des conférences de presse post-match qui durent 5 minutes, mais des caméras qui te suivent dans ta chambre. Je suis pressé d'être à la saison NBA, j'ai faim de continuer".

Pour rappel, Théo Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou sont revenus en détails sur le bilan de sa participation à la Summer League, même si l'échantillon est faible.

