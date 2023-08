A la veille de son entrée au Hall of Fame, Tony Parker a accordé un long entretien à Marc J. Spears de AndScape. Si la majeure partie de l'interview revient sur sa carrière, l'ancien meneur de l'équipe de France n'a pas pu échapper à une question sur Victor Wembanyama et sur la pression qui pèse sur les épaules de celui qui espère faire au moins aussi bien que lui chez les San Antonio Spurs.

"Je suis un peu inquiet, bien sûr. [...] Les attentes sont irréalistes et folles. Le seul avec lequel je peux le comparer en ce qui concerne ces attentes, c'est LeBron. Et c'est fou parce que tu arrives dans une franchise où il y a un historique de victoires et de titres, mais je sais à quel point c'est dur de gagner un titre. Je sais que ça ira pour lui parce qu'il est dans l'équipe parfaite et que Pop est les Spurs vont le protéger. Mais oui, il va avoir énormément de pression".

Tony Parker a aussi indiqué que les incompréhensions qu'il y a pu avoir entre Victor Wembanyama et lui par le passé sont totalement derrière eux. On l'avait deviné en voyant le jeune intérieur français déjeuner chez "TP" il y a quelques semaines au Texas.

"Je comprends sa décision d'être parti (pour Boulogne-Levallois, NDLR) pour essayer de grandir en tant que joueur et j'ai beaucoup de respect pour sa famille. Sa grande soeur et son frère jouent toujours à l'ASVEL, donc on ne mélange pas tout. On a gagné un titre ensemble et c'est ce dont je me souviendrai. [...] Sa saison dernière a été incroyable et je suis derrière lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que mentor, je veux essayer de l'aider autant que possible pour qu'il puisse réussir tout ce qu'il a envie d'accomplir".

Pour supporter cette pression probablement inédite sur un jeune prospect, Victor Wembanyama sait donc qu'il peut compter sur le soutien de toutes les légendes des Spurs qui graviteront autour de la franchise la saison prochaine, que ce soit Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan, Sean Elliott ou David Robinson, qu'il a tous rencontrés depuis sa Draft en tant que 1st pick en juin dernier.

