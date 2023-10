Victor Wembanyama voient les Spurs être des contenders “bientôt”

Victor Wembanyama est l'invité de Tony Parker cette semaine et il lui a confié son ambition et son envie de ne pas attendre trop longtemps avant de gagner.

Victor Wembanyama est l'invité du Skweek Show de Tony Parker en cette fin de semaine, dans un épisode qui sera à retrouver ce vendredi à 18 heures sur Youtube. Dans les extraits sortis pour le moment, le prodige français et celui qui l'a précédé dans le coeur des fans des Spurs pense que son équipe peut faire bien mieux que ce que pensent les gens cette saison.

"Ma vraie volonté c'est de faire tout mon possible pour apprendre à gagner et faire gagner cette équipe. Je décide en venant ici de dédier les 15 prochaines années de ma vie à faire gagner cette équipe et j'espère qu'on y arrivera un jour et le plus vite possible.

Je pense qu'on va surprendre la plupart des gens. Je pense qu'ils ne nous respectent pas, mais en même temps, je ne mérite aucun respect en tant que rookie NBA. Enfin, si, autant que n'importe quel autre rookie. Je pense qu'on va surprendre parce que l'équipe se construit vraiment bien. On est jeunes. Je nous vois bien performer et être contenders bientôt".

Victor Wembanyama va disputer son deuxième match officiel en NBA la nuit prochaine, contre les Houston Rockets.

