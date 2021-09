Vieux, les Lakers ? Melo comprend le jeu des médias et s’en amuse

C'est un peu le marronnier de l'intersaison en NBA. Les Los Angeles Lakers sont vieux et tout le monde l'a bien compris. La fenêtre de tir est réduite, avec pour seul joueur dominant non-trentenaire Anthony Davis, autour d'une armée de joueurs au kilométrage ahurissant. Carmelo Anthony, l'un des derniers vétérans à avoir rejoint le navire, s'est amusé du scepticisme ambiant autour de la capacité des Californiens à aller chercher un titre. Le rôle des médias est déterminant dans cette perception selon lui.

"C'est trop facile pour vous, les journalistes, d'appâter les gens pour les faire débattre de notre âge. On comprend ça. On sait que c'est votre boulot et que vous êtes obligés de faire ça. On en rigole, tout en accueillant ça avec un peu d'aigreur, puis on avance.

Tout le monde a le droit d'avoir son opinion sur nous, mais nous sommes les seuls qui savons qui nous sommes. On sait ce que l'on doit faire et comment on va le faire. C'est facile pour des gens de l'extérieur de donner leur perspective avec une opinion forte dans des médias. Et vous avez raison de le faire, ça va vous apporter davantage de spectateurs, d'yeux écarquillés, de discussions et de hâte que la saison commence.

Le plus amusant ce serait de gagner un titre malgré ça", a expliqué Carmelo Anthony dans un entretien avec Adam Caparell de Complex.