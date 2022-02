Le propre des joueurs qui laissent une empreinte indélébile sur la NBA, c'est que tout le monde a des petites histoires ou des souvenirs marquants à leur sujet. Vince Carter, retraité depuis l'année dernière, est de cette trempe-là. Invité de TNT pour évoquer sa carrière, "Vinsanity" a eu droit à des petites pastilles de la part de Dwyane Wade - qui a avoué lui avoir piqué son rituel d'avant-match -, ou de Candace Parker, marquée à vie par le contre de Vince Carter sur son frère Anthony, et de Shaquille O'Neal.

Shaq a raconté la plus savoureuse des trois.

"Il y a trois joueurs que j'aimais tellement que je les laissais faire ce qu'il voulait sur le terrain : Tracy McGrady, Jason Williams et Vince Carter. Un jour qu'on jouait contre les Nets, j'ai dit à Vince : 'Vas-y, sors une action'.

Il est venu le long de la ligne de fond devant moi et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un faute flagrante, sinon j'allais me faire dunker dessus. Du coup je l'ai fait et j'ai été envoyé sur le banc.

Juste derrière, Zo Mourning a pris ma place. Vince a effacé Jason Williams en passant le ballon derrière son dos et a attaqué le cercle. Zo a sauté et Vince a éclaté le ballon dans le cercle. Sur le banc, je me suis caché sous ma serviette en mode : 'Oh, oh, oh !'. Il a claqué le ballon tellement fort..."