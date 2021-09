Vous n’avez pas rêvé, Kawhi Leonard est bien dans le nouveau clip de Drake

Kawhi Leonard fait une apparition très remarquée, étonnante et amusante dans le dernier clip de Drake, "Way 2 Sexy".

Deux jours après la sortie très attendue de "Certified Lover Boy", le nouvel album de Drake, le succès est déjà au rendez-vous. La NBA et certains de ses joueurs ont eu un petit rôle dans ce nouvel opus, que ce soit en étant cités dans des morceaux, comme Giannis Antetokounmpo, ou en apparaissant dans un clip, comme Kawhi Leonard.

Kawhi a profité de son passage à Toronto entre 2018 et 2019 pour nouer des contacts avec Drake, grand fan de la franchise, et ce dernier ne l'a pas oublié. Dans le son "Way 2 Sexy", où Young Thug et Future sont en featuring avec l'artiste canadien, la silhouette un peu gênée mais très reconnaissable de Leonard est reconnaissable.

Alors qu'on ne le voit qu'au fond de la scène au début, Kawhi Leonard a droit à un gros plan où il paraît aussi peu à l'aise qu'on pouvait s'en douter.

Si Drake n'est pas votre came et que vous voulez seulement apercevoir Kawhi et ses grandes paluches, c'est à 2:40 dans la vidéo ci-dessous.

"Way 2 Sexy" de Drake, avec Kawhi Leonard