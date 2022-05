Les Golden State Warriors ne sont déjà plus qu'à une victoire des Finales NBA, après leur victoire à Dallas dans le game 3 dimanche.

Warriors @ Mavs : 109-100

Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 3-0

Les Warriors touchent au but. S'ils remportent le prochain match de leur série contre les Mavs dans 48 heures, ils retrouveront les Finales NBA trois ans après leur dernière apparition et ce qui semblait être la fin de leur dynastie. Pour être dans une position aussi enviable, Golden State a dû faire le job à Dallas dans le game 3 dimanche.

Encore une fois, Luka Doncic a fait suer les Californiens et tenu son équipe à bout de bras. Encore une fois dans cette série, ça n'a pas suffi. Les 40 points du Slovène, qui a aussi pris 11 rebonds, donné 3 passes et réalisé 2 contres en shootant presque à 50% (11/23) tout en allant 17 fois sur la ligne des lancers n'ont pas suffi. On a bien cru que Doncic était lancé vers l'une de ces soirées magiques où le cercle fait 3 mètres de marge à ses yeux, notamment lorsqu'il a inscrit un panier au buzzer du 1er quart-temps.

Luka with an ABSURD buzzer beater pic.twitter.com/jei1xo8OAj — Barstool Sports (@barstoolsports) May 23, 2022

C'était sans compter les Warriors et leur talent collectif, mais aussi le fait que ses partenaires ont eu du mal à répondre présents. Dallas a shooté à 13/45 à 3 points et le fait que Doncic n'ait "que" trois passes au compteur est aussi dû à la maladresse des siens sur ces situations où la défense des Warriors est focalisée sur lui. Reggie Bullock et Maxi Kleber, deux des shooteurs attitrés de l'équipe, ont tiré à 0/15 à 3 points en cumulé.

Jalen Brunson (21 pts) et Spencer Dinwiddie (26 pts) ont fait de leur mieux et les Texans sont restés dans le coup pendant quasiment tout le match.

31 PTS | 5 REB | 11 AST@StephenCurry30 ⚡️ pic.twitter.com/GBOXfHWNaD — Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2022

En face, si Stephen Curry a encore piloté les débats avec talent (31 pts, 11 pds à 5/10 à 3 points), deux joueurs ont particulièrement brillé à des moments opportuns : Andrew Wiggins (27 points, 11 rebonds à 11/20) et Klay Thompson (19 pts, dont deux paniers extérieurs importants dans le 4e QT).

Wiggins a été à nouveau excellent en confirmant son statut d'élément-clé de la série des deux côtés du terrain. Il a en plus électrisé tout le monde, Doncic en particulier, sur ce dunk dans le 4e quart-temps. Les arbitres l'ont d'abord considéré comme une faute offensive avant de changer leur décision à la suite d'un challenge.

ANDREW WIGGINS EXPLODES TO THE RIM ON TNT 🤯 pic.twitter.com/p18kLhcf1p — NBA (@NBA) May 23, 2022

Dallas tentera de sauver l'honneur dans la nuit de mardi à mercredi en profitant de la fâcheuse tendance qu'ont les Warriors à se relâcher. Dans tous les cas, il semblerait que Golden State n'ait pas envie de s'éterniser dans cette finale de Conférence et d'arriver frais pour la reconquête de son titre de champion NBA.