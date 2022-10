Warriors : Le coût astronomique de l’effectif avec les taxes

Les Golden State Warriors ont de loin la masse salariale la plus massive de tout le championnat et ils vont payer quasiment un demi-million pour leurs joueurs.

Une équipe de champion, ça coûte cher. Les Golden State Warriors en savent quelque chose. Les dirigeants ont sorti leur chéquier ce weekend pour prolonger Jordan Poole (123 millions garantis sur quatre ans, potentiellement 17 en bonus) et Andrew Wiggins (104 millions sur la même durée). De quoi alourdir encore plus une massale salariale démentielle. En comptant les taxes, la facture s’élève à plus de 480 millions.

En fait, c’est comme si les salaires de chaque joueur étaient revus à la hausse de 125% en prenant en compte l’impôt sur la fortune payé par les franchises au-dessus du Salary Cap. Ça donne un coût de 116 millions l’année pour Stephen Curry. 97 plaques pour Klay Thompson. 70 patates pour Jordan Poole. Démentiel.

Et dire que dans tout ça, les Warriors n’ont pas prolongé Draymond Green, susceptible de parapher un nouveau bail en 2023 (s’il renonce à son option) ou 2024. Mais quand il y a un titre au bout, ça en vaut la chandelle et les actionnaires finissent tout de même par s’en mettre plein les poches.