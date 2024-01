Wembanyama défend ses coéquipiers, accusés de ne pas lui passer la balle

Les San Antonio Spurs sont sur deux victoires de suite après leur succès à domicile contre Charlotte. En confiance, Victor Wembanyama a inscrit 26 points en 20 minutes et été dominant. Interrogé sur ce qui ressemble à une bonne période pour son équipe, le Français a tenu à répondre aux critiques faits à ses camarades ces dernières semaines. Il était reproché à plusieurs d'entre eux de ne pas suffisamment alimenter le n°1 de la Draft 2023, voir même de le faire volontairement. Il n'en est rien, d'après le principal intéressé, dont les propos sont ici captés par notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche.

« Bien sûr, j’en ai entendu parler, mais ça a toujours été éloigné de la réalité. [...] Je ne suis pas un joueur conventionnel. J’ai eu besoin de temps pour comprendre comment je voulais jouer et comment je devais jouer pour l’équipe. Je pense que tout le monde a eu besoin de temps pour apprendre à jouer avec moi. [...] Personne ne refuse de me passer la balle et je ne refuse de passer la balle à personne. Et dernièrement, ça s’est vu ».

L'une des raisons du regain de forme des Texans est également l'association plus fréquente et organique entre Victor Wembanyama et Tre Jones, qui ont fait des dégâts dans le 3e quart-temps contre les Hornets.

Wembanyama explose les compteurs et les Hornets : « Je ne parle pas pour rien »