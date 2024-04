« Wembanyama ? Un talent très, très, très, très spécial » pour Draymond

Draymond Green a beau être l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, et sans doute l’un des meilleurs de tous les temps, il n’est pas toujours serein à l’idée d’affronter Victor Wembanyama. Encore moins dans le futur.

« J’ai dit à Trayce Jackson-Davis [rookie des Golden State Warriors] et aux autres jeunes que j’étais content d’affronter Victor maintenant parce qu’eux vont devoir se le coltiner plus tard et ça sera beaucoup plus dur tandis que moi je ne serai plus dans la ligue », confie l’intérieur All-Star au sujet du jeune Français en parlant de talent « très, très, très, très spécial. »

Green a encore été impressionné par le rookie, même si les San Antonio Spurs se sont inclinés de peu (113-117) contre les champions NBA 2022. Le vétéran de Golden State a d’ailleurs fortement pesé sur ce succès en compilant 21 points, 6 rebonds, 11 passes et 6 interceptions. Steve Kerr a parlé de « master classe défensive. » Même si ça n’a pas empêché Victor Wembanyama de poster 32 points, 9 rebonds et 5 passes.