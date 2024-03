Wembanyama postérisé, Jokic et Doncic injouables

Le CQFR du mardi 12 mars 2024 avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou est en ligne.

Il y avait 6 matches au menu de la nuit en NBA. Antoine Pimmel et Shaï Mamou vous relatent les informations principales à en retirer, avec le dunk de Trayce Jackson-Davis sur Victor Wembanyama et la belle réponse de ce dernier, mais aussi les performances de Nikola Jokic et Luka Doncic pour ne citer qu'eux.

Le CQFR sur YouTube