Wemby met le feu, match référence pour les Lakers

Le MLK Day est passé et on revient sur les 11 matches de la nuit dans ce CQFR du 16 janvier 2024. Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent notamment sur la prestation de Victor Wembanyama à Atlanta, sur la victoire convaincante des Lakers et... le nouveau naufrage des Warriors.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes, mais aussi à nous envoyer vos questions pour le CQFR du samedi à l'adresse CQFR.Reverse@gmail.com !

Le CQFR sur YouTube