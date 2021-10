Wendell Carter Jr, le Magic croit en lui et sort le chéquier

Wendell Carter Jr n'a eu besoin que de quelques mois pour convaincre les dirigeants du Orlando Magic de miser sur lui. Arrivé en Floride dans le cadre du transfert de Nikola Vucevic aux Chicago Bulls, il fait pleinement partie du projet de reconstruction de sa nouvelle franchise. La preuve, l'organisation vient de finaliser une extension de contrat avec le joueur. Il a été prolongé pour quatre saisons, avec 50 millions de dollars à la clé.

Orlando Magic center Wendell Carter Jr. has agreed to a four-year, $50 million contract extension — fully guaranteed — with the franchise, VP Basketball Operations Anthony Fields of Vanguard Sports Group told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2021

Le deal est pleinement garanti. Une protection importante pour le pivot de 22 ans, souvent blessé depuis son arrivé en NBA. 7ème choix de la draft 2018, il n'a joué que 141 matches en trois saisons. Dont 22 avec le Magic, pour 11,7 points et 8,8 rebonds de moyenne. Wendell Carter Jr sera le pivot titulaire d'Orlando cette saison et il espère désormais passer un cap au sein d'une équipe jeune et prometteuse. Il a d'ailleurs terminé meilleur marqueur des siens en pré-saison avec 12,5 points de moyenne.