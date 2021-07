Will Barton, cadre des Nuggets à saisir ?

Will Barton a décidé de renoncer à sa dernière année de contrat. Il aimerait rester à Denver mais les franchises vont pouvoir le courtiser.

Will Barton veut sécuriser son compte en banque pour les prochaines saisons. Alors plutôt que d’activer son option sur sa dernière année de contrat à 14 millions de dollars, il a préféré renoncer à cette belle somme pour signer un nouveau deal, plus long. Dans l’idéal tout en restant aux Denver Nuggets.

L’arrière de 30 ans est le joueur le plus ancien du vestiaire dans le Colorado. Pas le plus âgé mais celui qui défend les couleurs de la franchise depuis le plus longtemps. Il est donc considéré comme une priorité par le management. Reste à savoir quelle somme les Nuggets seront prêts à mettre pour le conserver.

Will Barton est un scoreur intéressant. Il tournait à 12,7 points, 4 rebonds et 3,2 passes la saison dernière. Les arrières et les ailiers sont des valeurs chères en NBA. Il se pourrait donc qu’il soit fortement convoité sur le marché, même si sa priorité irait donc pour Denver.