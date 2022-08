Willie Cauley-Stein va essayer de se relancer aux Rockets

La carrière de Willie Cauley-Stein n'a pas pris le tournant espéré à sa sortie de l'université de Kentucky. Drafté en sixième position en 2015, le pivot tournait à presque 13 points et 7 rebonds de moyenne lors de sa troisième saison en NBA. Il n'a cessé de "régresser" depuis. Au point de tomber dans l'anonymat avec un exercice purement anecdotique du côté des Dallas Mavericks et des Philadelphia Sixers l'an passé (1,7 point et 2 rebonds).

Le joueur de 28 ans va donc essayer de se relancer. Il n'a pas été complètement oublié par les franchises de la ligue puisque les Houston Rockets viennent de lui filer un contrat d'un an. En réalité, ce n'est pas vraiment un deal garanti. Plutôt une invitation pour leur camp d'entraînement où il devra faire ses preuves pour être ensuite conservé dans l'effectif.

Free agent center Willie Cauley-Stein has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Cauley-Stein will compete for a roster spot in training camp.

