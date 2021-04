La définition de l’effort défensif, par Yuta Watanabe

Yuta Watanabe se donne à fond à chaque action et ça se voit sur cette série d’efforts défensifs du Japonais des Toronto Raptors.

Yuta Watanabe n’est pas le joueur le plus talentueux de la ligue. Mais c’est tout de même l’une des coqueluches du public des Toronto Raptors. Parce que le joueur de 26 ans a le mérite de se dépenser sans compter à chaque fois que son coach l’envoie en mission sur le terrain. Illustration avant-hier avec cette séquence défensive contre les San Antonio Spurs.

Le Japonais se donne à fond et il conteste plusieurs tirs sur la même possession avant de finalement contrer une tentative et donc de récupérer la balle. Exactement le genre d’efforts que demandent les coaches, et ce à tous les niveaux. Y compris bien sûr en NBA.

Victime du dunk de l'année, Yuta Watanabe assume et certains devraient s'en inspirer