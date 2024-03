Zaccharie Risacher toujours 1st pick chez ESPN

La Draft 2024 est dans plus de trois mois, mais les prévisions des experts en la matière s'affinent et se précisent. Jonathan Givony d'ESPN a dévoilé la nouvelle mouture de sa sélection des 25 meilleurs prospects de la prochaine cuvée. Comme lors de la précédente, Zaccharie Risacher y est plébiscité et figure en première position, […]

La Draft 2024 est dans plus de trois mois, mais les prévisions des experts en la matière s'affinent et se précisent. Jonathan Givony d'ESPN a dévoilé la nouvelle mouture de sa sélection des 25 meilleurs prospects de la prochaine cuvée. Comme lors de la précédente, Zaccharie Risacher y est plébiscité et figure en première position, avec de vraies chances de succéder à Victor Wembanyama comme 1st pick. Risacher est talonné par son compatriote Alexandre Sarr, 2e du championnat australien avec Perth et qui sera observé de près lors des playoffs à venir.

On peut noter une forte montée de Rob Dillingham, le meneur de Kentucky, qui passe de la 10e place au podium, et est décrit comme un All-Star en puissance par ESPN. Tidjane Salaün, l'ailier de Cholet, reste dans le top 10 d'après Givony, même si sa cote a un tout petit peu baissé ces dernières semaines.

On vous proposera bien sûr nos propres Mock Drafts au fur et à mesure que l'on s'approchera de l'événement, mais les 10 premiers noms du top 25 d'ESPN sont pour le moment les suivants :

1- Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse)

2- Alexandre Sarr (Perth)

3- Rob Dillingham (Kentucky)

4- Nikola Topic (Etoile Rouge)

5- Reed Sheppard (Kentucky)

6- Matas Buzelis (Ignite)

7- Cody Williams (Colorado)

8- Ja'Kobe Walter (Baylor)

9- Donovan Clingan (UConn)

10- Tidjane Salaün (Cholet)