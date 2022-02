Zach LaVine va rencontrer un spécialiste pour le genou, les Bulls inquiets

Zach LaVine n'est plus la superstar aux commandes de l'attaque des Chicago Bulls - un rôle qui revient désormais à DeMar DeRozan - mais il fait tout de même une très belle saison. L'arrière All-Star compile par exemple presque 25 points, 5 rebonds et 5 passes à 48% de réussite et 39% à trois-points. Néanmoins, il pourrait être ralenti par son propre corps. Selon ESPN, cela fait déjà plusieurs semaines que le joueur est gêné par son genou. Les examens n'ont révélé aucun dommage structurel, et heureusement, mais cette douleur inquiète tout de même le staff de la franchise.

Du coup, il va consulter un spécialiste à Los Angeles et espère tout de même participer au prochain All-Star Game. Les Bulls, eux, croisent les doigts pour qu'un docteur puisse comprendre la source du problème afin d'y remédier.

Chicago est actuellement deuxième à l'Est malgré les blessures de Lonzo Ball et d'Alex Caruso.