Zach LaVine, les Bulls ont bien testé le marché…

Au terme d'une saison décevante pour les Chicago Bulls, les dirigeants ont décidé... de repartir avec la même base. Malgré quelques changements opérés sur cette intersaison, la franchise de l'Illinois va poursuivre avec le Big Three Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic.

Pourtant, ces dernières semaines, le nom de LaVine a souvent fait l'objet de rumeurs persistantes. Notamment avec les New York Knicks. Mais un départ de l'arrière des Bulls peut-il vraiment se matérialiser ?

D'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer, la direction de Chicago a bel et bien testé la valeur de l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves sur le marché ! Au cœur de l'été, les Bulls voulaient voir les options disponibles dans l'hypothèse d'une grande reconstruction.

Et avant de faire le moindre mouvement, ils voulaient donc avoir une idée précise de la valeur du All-Star de 28 ans. Sous contrat jusqu'en 2026, avec une "player option" en 2027, Zach LaVine dispose d'un salaire imposant (entre 40 et 46 millions de dollars par an).

Pour le lâcher, Chicago risque d'avoir de grosses attentes. Peut-être un peu trop élevées pour les prétendants du natif de Renton...

Zach LaVine, les New York Knicks boudés à cause d’une lutte d’influence ?