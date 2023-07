Zach LaVine, des discussions sérieuses pour un départ des Bulls ?

Les Chicago Bulls vont-ils lancer une grande reconstruction ? Malgré la prolongation de Nikola Vucevic, la franchise de l'Illinois semble envisager les départs de Zach LaVine et de DeMar DeRozan. Pour repartir sur un nouveau projet.

D'après les informations du journaliste de NBC Sports K.C. Johnson, les Bulls ont récemment eu des discussions préliminaires pour un trade de LaVine ! Des contacts ont ainsi existé avec les Philadelphia Sixers et les Portland Trail Blazers. Les deux franchises sont actives sur le marché afin de régler les dossiers James Harden et Damian Lillard.

Chicago, sans récupérer Harden ou Lillard, pourrait intégrer un échange à plusieurs équipes afin de faciliter les négociations. Car pour céder l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves, les Bulls ne réclament visiblement pas une contrepartie démesurée.

Selon le média Philly Voice, les dirigeants de Chicago demandent un jeune talent et des picks à la Draft NBA. Bien évidemment, il est toujours délicat de s'entendre autour d'un deal entre 3 et 4 formations. Mais les Bulls peuvent représenter un interlocuteur intéressant pour les 76ers et les Blazers.

En attendant, le futur de Zach LaVine à Windy City paraît particulièrement incertain. Avec potentiellement un trade avant le coup d'envoi de la saison régulière en octobre prochain...

