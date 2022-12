Zach LaVine, le grand nom dans le viseur des Knicks

Après l'opportunité ratée avec Donovan Mitchell l'été dernier, les New York Knicks surveillent l'arrière des Chicago Bulls Zach LaVine.

Il ne s'agit pas d'un secret, les New York Knicks ont raté Donovan Mitchell l'été dernier. Lors de longues négociations avec le Utah Jazz, les dirigeants new-yorkais ont refusé de payer le prix - fort - réclamé par la formation de Salt Lake City. Devancés par les Cleveland Cavaliers, les Knicks sont toujours à la recherche d'un grand nom. Et celui de Zach LaVine revient avec insistance.

Dès l'échec des négociations pour Mitchell, l'arrière des Chicago Bulls a été présenté dans le viseur de New York. Et forcément, le début de saison difficile de la formation de l'Illinois ne calme pas les rumeurs.

Ainsi, le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski assure que les Knicks surveillent, avec une grande attention, cette situation. Dans l'hypothèse d'une implosion de l'effectif des Bulls, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic et potentiellement LaVine peuvent bouger.

Et sur le papier, les Knicks, avec plusieurs jeunes et des picks, ont les atouts pour monter un trade. Pour l'instant, rien ne dit que Chicago va opter pour cette option. En attendant, ce bruit de couloir confirme donc les intentions de la direction de New York.

Après le recrutement de Jalen Brunson, les Knicks veulent ainsi l'associer à un jeune All-Star. Et ils sont donc prêts à bondir sur la moindre opportunité comme Zach LaVine...

Pourquoi les Chicago Bulls feraient mieux de tout casser