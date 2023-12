Zach LaVine, c’est aussi mort avec les Lakers ?

Sur les dernières semaines, les Chicago Bulls vont mieux. Le tout sans Zach LaVine, blessé. Et on le sait, l'histoire entre l'arrière et la franchise de l'Illinois pourrait s'arrêter avec un possible trade avant la deadline du 8 février.

Mais il y a une question importante à régler : pour quelle équipe ? Initialement, l'ancien joueur des Minnesota Timberwolves a été présenté dans le viseur de trois équipes. Les Philadelphia Sixers, le Miami Heat et les Los Angeles Lakers.

Dernièrement, les 76ers, rassurés par les résultats obtenus, ont visiblement écarté cette piste. Et d'après les informations du journaliste de NBC Sports Kurt Helin, une arrivée de LaVine aux Lakers est désormais peu probable.

Sur le papier, il faut dire qu'un accord semblait complexe à trouver entre les deux formations. Pour matcher le salaire du joueur de 28 ans, les Angelenos auraient dû sacrifier D'Angelo Russell, Rui Hachimura ou Gabe Vincent et un jeune talent. Avec même potentiellement un pick de Draft.

Le prix à payer a-t-il été trop important pour les Lakers ? Los Angeles surveille probablement d'autres dossiers plus intéressants. En tout cas, pour les Bulls, les options paraissent très limitées sur le marché pour Zach LaVine.

