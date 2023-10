Les Nuggets verrouillent l’un de leurs jeunes pour 32 millions

Les Denver Nuggets vont responsabiliser leurs jeunes tout en visant le doublé cette saison. Ils n'ont presque pas le choix : gagner à nouveau passe presque obligatoirement par une progression de certains joueurs peu vus l'an dernier. Surtout après les départs de Bruce Brown et Jeff Green pendant l'intersaison. Zeke Nnaji, 22 ans, pourrait en profiter pour occuper un rôle plus important que lors de ses trois premières saisons dans la ligue. L'intérieur a compilé 5 points et 2,6 rebonds sur 13 minutes en 136 matches depuis son arrivée dans la ligue en 2020. Il pourrait donc passer plus de temps sur le terrain cette saison. Et ses dirigeants ont décidé de lui donner dès à présent un contrat digne d'un joueur de rotation : selon Adrian Wojnarowski, il a été prolongé pour 32 millions sur 4 ans par la franchise du Colorado. La quatrième année est en option et le joueur pourra éventuellement tester le marché en 2027.

En le signant dès maintenant, les Nuggets anticipent la prochaine intersaison. Zeke Nnaji aurait été free agent protégé et, si jamais il venait à passer un cap cette saison, il aurait été éventuellement sujet à des offres plus conséquentes. Son salaire de 8 millions est plus qu'honorable mais chaque million compte pour les équipes les plus ambitieuses dans cette ligue. Surtout avec l'entrée en vigueur du nouveau CBA qui restreint financièrement - ou alors au prix de très, très lourdes taxes - les organisations qui souhaitent garder le meilleur groupe possible.

S'il venait à décevoir, Nnaji pourra toujours être échangé. Il est jeune et son contrat reste abordable, il y aura probablement une franchise intéressée par son profil.