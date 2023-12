Zion répond aux critiques : “C’est comme ça depuis que j’ai 16 ans”

Zion Williamson a réussi un match impressionnant contre Minnesota, avec 36 points, la victoire et l'impression que rien ni personne, pas même l'une des meilleures défenses de la ligue, ne pouvait l'empêcher de manifester une réaction d'orgueil. Quelques jours après sa performance très décevante contre les Lakers lors de la NBA Cup, l'intérieur des New Orleans a répondu avec brio, notamment aux critiques assez violentes que l'on a pu entendre et lire ici et là. Zion a évoqué ces sorties des uns et des autres après son superbe match face aux Wolves, tout en reconnaissant qu'il avait été à côté de la plaque à Las Vegas.

"Je ne peux pas me mettre en retrait et être trop décontracté. Mon état d'esprit, c'était d'être agressif. A Vegas, j'ai fait une mauvaise performance, pas besoin d'être un génie pour le remarquer. [...] Les critiques, si elles partent d'une bonne intention et qu'elles viennent de gens qui veulent me voir être meilleur, je les remercie. Mais si c'est avec une autre intention...

Tout le monde a le droit d'avoir son opinion, on ne peut pas contrôler ça. C'est comme ça depuis que j'ai 16 ans. Si je veux être l'un des meilleurs joueurs de la ligue, je dois m'attendre à ça lorsque l'on perd un gros match ou que quelque chose se produit. Je suis juste content qu'on ait réussi à répondre".

Les fans des Pelicans vont maintenant espérer que Zion Williamson puisse enchaîner sur ce même mode agressif et déterminé. Il en va de la réussite de la saison des Pelicans, qui sont encore trop irréguliers pour vraiment chambouler la hiérarchie à l'Ouest. Sur le strict talent, en revanche, NOLA peut regarder la plupart des équipes droit dans les yeux.