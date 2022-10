Zion Williamson a retrouvé le lycéen qui avait buzzé en défendant sur lui

Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo, à l'époque virale, de Zion Williamson défendu par un adversaire beaucoup, beaucoup moins impressionnant que lui physiquement en high school. Il y a 5 ans, Bryson Bishop, membre d'une autre équipe de Spartanburg, s'était frotté au jeune basketteur le plus connu du pays, alors que ce dernier n'avait pas encore rejoint Duke. Bishop était devenu un héros local pour son courage, avant de retomber dans l'anonymat. Il est aujourd'hui freshman à l'université de Birmingham, dans l'Alabama, dans une autre association que la NCAA.

Néanmoins, Bryson Bishop a eu l'occasion de retrouver Zion Williamson ces derniers jours, lors d'un match de pré-saison entre les Pelicans et les Hawks disputé en Alabama. L'échange a été cordial.

"J'avais hâte de le revoir et ça a littéralement été l'un des moments les plus cool de ma vie. Il m'a parlé comme si on se connaissait depuis toujours. On vient de la même ville et on connaît les mêmes gens. C'est quelque chose qui réunit. Zion a toujours été quelqu'un de très terre à terre qui parle à tout le monde. Le voir toujours comme ça aujourd'hui montre quelle personne il est", a expliqué Bishop à ESPN.