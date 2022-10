En plus de s’incliner contre le Jazz, les Pelicans ont aussi perdu Zion et Ingram sur blessures

Quelle soirée de merde. C’est ce que doivent se répéter les joueurs, les coaches et même les dirigeants des New Orleans Pelicans. La franchise de Louisiane, qui disputait son premier match à domicile après deux défaites à l’extérieur, avait à cœur de briller devant ses supporters, excités à l’idée de la belle saison qui s’annonce. C’est raté. Le Utah Jazz, a priori un candidat au tanking (mais invaincu jusqu’à présent !), est venu gâcher la fête en s’imposant après prolongation sur un game winner de Kelly F****** Olynyk.

KELLY OLYNYK CALLS GAME 😮

JAZZ TAKE DOWN PELS IN OT & MOVE TO 3-0 pic.twitter.com/Aw0AWn1Ddt

— NBA TV (@NBATV) October 24, 2022