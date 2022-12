CQFR : Zion Williamson et les Pelicans impressionnent, Brook Lopez crucifie les Mavs

Knicks @ Hornets : 121-102

Raptors @ Magic : 109-113

Wizards @ Pacers : 111-121

Hawks @ Nets : 116-120

Kings @ Cavaliers : 106-95

Lakers @ Sixers : 122-133

Pistons @ Grizzlies : 103-114

Suns @ Pelicans : 117-128

Timberwolves @ Jazz : 118-108

Bucks @ Mavericks : 106-105

Les Sixers s'accrochent pour battre les Lakers en OT

- Les Sixers ne sont pas passés loin de gâcher une nouvelle très belle perf de Joel Embiid. Le Camerounais a planté 38 points et son équipe tenait le match en main mais elle s'est écroulée. Même 12 points à 90 secondes de la fin, ou 9 à 30 secondes du buzzer, n'ont pas suffi pour que Philadelphie batte Los Angeles sur 48 minutes. Les Lakers sont revenus héroïquement grâce à LeBron James et Austin Reaves. Mais ce dernier a manqué un lancer dans les derniers instants, tout comme Anthony Davis (31 points, 21 dans le quatrième quart-temps), et c'est finalement en OT que le match s'est joué.

James Harden a alors inscrit 9 de ses 28 points pour permettre aux joueurs de Doc Rivers d'éviter le hold-up. En plus des 38 points d'Embiid, les Sixers ont pu compter sur les 33 points de De'Anthony Melton en sortie de banc.

- Encore un gros match de Julius Randle et encore une victoire pour les Knicks. La troisième de suite pour la franchise new-yorkaise, portée une fois de plus par son intérieur All-Star. Déjà auteur de 34 points au match précédent, il a inscrit 33 points vendredi soir. RJ Barrett l'a épaulé avec 26 points et 7 rebonds. 8 points pour Theo Maledon du côté des Hornets. L'équipe de Manhattan retrouve un bilan équilibré avec ce succès (13-13) et occupe la huitième place de la Conférence Est.

- Les Raptors ont chuté contre le Magic, l'une des formations les moins bien classées à l'Est. Une défaite surprise pour les coéquipiers de Pascal Siakam (36 points), pris de vitesse par Franz Wagner (34 points) et ses partenaires. L'Allemand a inscrit 14 pions en un peu plus de 3 minutes pour mettre Orlando sur les bons rails en première période. Les Floridiens ont compté jusqu'à 20 points d'avance mais les Canadiens sont revenus sur le tard. Paolo Banchero (23 points) a alors pris le match à son compte pour assurer la deuxième victoire consécutive du Magic.

Les Nets de plus en plus intéressants

- Les Nets ont gagné 6 de leurs 7 derniers matches à domicile. Un passage agréable dans le calendrier que les joueurs de Jacque Vaughn ont u maîtriser. Ils ont pris le dessus sur les Hawks la nuit dernière malgré les 33 points de Trae Young et les 31 points de Bogdan Bogdanovic. Brooklyn a pu compter sur un duo encore plus productif avec 34 points pour l'inarrêtable Kevin Durant et 33 unités pour son ami Kyrie Irving. Ben Simmons a lui fait son retour après 3 matches d'absence (6 points, 6 rebonds, 7 passes, 4 steals). Les New-yorkais sont quatrièmes à l'Est et ils ont gagné 7 de leurs 10 dernières rencontres.

- Kristaps Porzingis (29 points) et Kyle Kuzma (27) n'ont pas suffi : les Wizards ont tout de même perdu contre des Pacers emmenés par Tyrese Haliburton (23 points, 11 passes). Buddy Hield a sorti son meilleur match de la saison en scorant 28 points. Indiana retrouve la victoire et se maintient dans le top-5 à l'Est.

Retour réussi pour Rudy Gobert à Utah

- Revenu à Utah, où il a été accueilli par une standing ovation du public, Rudy Gobert a compilé 22 points et 13 rebonds pour contribuer à la victoire des Wolves contre le Jazz. D'Angelo Russell a aussi été très bon avec 30 points, dont 20 dans le quatrième quart-temps ! Gobert a aussi été au cœur d'une mini polémique en marquant un panier tout seul près du panier alors que le match était plié. Malik Beasley n'a pas aimé et il a tenu à le rappeler au pivot français après le match.

Rudy Gobert and Malik Beasley after Gobert’s late-game bucket. pic.twitter.com/GntgmahuW2 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 10, 2022

Gobert s'est défendu en expliquant qu'on lui avait appris à jouer jusqu'à la dernière seconde. Surtout que les défenseurs du Jazz continuaient de presser les porteurs de ballon adverses...

- Très belle performance défensive de Sacramento à Cleveland. Notamment dans le money time. Les Kings étaient menés 87-95 à 4 minutes de la fin mais ils ont fini la partie sur un 19-0 en étouffant l'attaque des Cavaliers sur 10 possessions de suite. Domantas Sabonis a été dominant la peinture (18 points, 18 rebonds) et ça méritait bien une récompense.

- Pas vraiment de surprise à Memphis, où les Grizzlies ont battu les Pistons sans vraiment forcer. Ja Morant y est allé de son petit double-double (15 points, 12 passes) et Jaren Jackson Jr a inscrit 20 points. Killian Hayes a fini avec 5 points et 5 passes pour Detroit.

Les Pelicans remportent le choc à l'Ouest

- Déjà passés premiers de la Conférence après les dernières défaites des Suns, les Pelicans ont renforcé leur statut en battant justement Phoenix la nuit dernière. Une sixième victoire de suite pour les coéquipiers de Zion Williamson, de plus en plus impressionnants, à l'image de leur superstar. Auteur de 35 points, l'intérieur a conclu la victoire des siens en beauté en claquant un 360 pour plier l'affaire.

LADIES AND GENTLEMEN... ZION WILLIAMSON. pic.twitter.com/MhjV7Zpl0R — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) December 10, 2022

Les Suns n'ont pas apprécié et Williamson s'est excusé. Mais le jeune homme a marché sur la défense adverse toute la soirée et les joueurs de Monty Williams n'ont pas trouvé de solution pour l'arrêter. Le banc des Pelicans a aussi été très productif avec 56 points (contre 29). Cette équipe est vraiment à prendre au sérieux.

Brook Lopez achève les Mavericks

- Les joueurs de Dallas peuvent vraiment s'en vouloir. Ils n'auraient jamais dû perdre contre Milwaukee hier soir. Ils menaient de 11 points à l'entame du quatrième quart-temps et ils tenaient cette victoire. Surtout après la sortie de Giannis Antetokounmpo, coupable d'une sixième faute. Mais les Mavericks ont été catastrophiques sur la ligne. Tim Hardaway Jr en a raté 3 et Dorian Finney-Smith en a manqué 2 dans les derniers instants. Des fails qui ont menés au layup de Brook Lopez pour la gagne.

This angle of Brook Lopez’s game-winner 🔥 pic.twitter.com/78BuAJDsW1 — NBA (@NBA) December 10, 2022

Les Mavs de Luka Doncic (33 points) ont inscrit seulement 10 de leurs 24 lancers-francs. Dont 7 sur 15 dans le quatrième quart-temps.