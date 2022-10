On n'a pas encore vu Zion Williamson en action depuis l'ouverture de la pré-saison, mais il a les dents qui rayent le parquet, ça ne fait aucun doute. Affûté et prêt à reprendre sa trajectoire vers la gloire, l'intérieur des New Orleans Pelicans impressionne tous ses camarades à l'entraînement. C'est Willy Hernangomez, le MVP du dernier EuroBasket, qui le dit.

Si Brandon Ingram et CJ McCollum ne seront pas disponibles pour le premier match de pré-saison des Pelicans la nuit prochaine à Chicago, Zion Williamson sera de la partie. Comme les autres titulaires habituels de Willie Green, il aura au maximum 20 minutes de jeu, histoire de se dérouiller les jambes et ne pas forcer tout de suite.

Trois jours plus tard, Zion et les Pelicans recevront les Detroit Pistons, à 10 jours du début de la saison 2022-2023.

Willy Hernangomez on Zion: "The most important thing is he’s hungry. He wants to destroy everybody. He wants to play hard. He wants to show people he’s one of the best players in the world. You can see that in practice."

— Christian Clark (@cclark_13) October 3, 2022