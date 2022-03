Zion Williamson donne enfin signe de vie à New Orleans

Il y a quelques jours, les New Orleans Pelicans donnaient des nouvelles plutôt rassurantes au sujet de Zion Williamson. La franchise de Louisiane avait indiqué avoir autorisé son All-Star à reprendre progressivement l'entraînement, sans s'avancer sur un éventuel comeback cette saison. Ces déclarations positives étaient intervenues après plusieurs semaines de flou, avec un Zion introuvable, puis finalement localisé à Portland pour sa rééducation, avant d'être critiqué pour ne pas avoir immédiatement contacté CJ McCollum à son arrivée.

Bonne nouvelle pour les fans des Pelicans - oui, vous trois au fond - et de Zion Williamson, il est bien de retour à New Orleans. Des photos de lui avec ses chiens dans une boutique, puis avec des fans, sont sorties. L'ancien Dukie n'a pas forcément encore l'air à 100% physiquement, mais le fait de le savoir présent en ville laisse penser qu'il a envie de s'impliquer dans les prochaines échéances et pour la saison prochaine.

Knicks fan seeing this photo probably like “Zion sicked his dogs on a random guy in NOLA and was yelling he needs to be traded to NY!!”

🤡 talk pic.twitter.com/uQBcc2OR0S

