Zion Williamson absent pendant quelques semaines

Zion Williamson a joué 29 matches sur 37 possibles depuis le début de la saison et ce n’est certainement pas une coïncidence si les New Orleans Pelicans se sont imposés comme l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest. En revanche, la franchise de Louisiane va devoir se passer à nouveau des services de son meilleur joueur. Ce dernier s’est blessé ce lundi, lors du choc contre les Philadelphia Sixers. Il manquera ainsi plusieurs semaines de compétition.

Touché aux ischiojambiers, la blessure reste mineure. L’ailier sera toutefois réévalué dans trois semaines, d’après sa franchise. Un coup dur pour les Pelicans, déjà orphelins de Brandon Ingram.

C’est après avoir pris un rebond que le jeune homme a poussé le tempo avant de donner la balle à son coéquipier Dyson Daniels pour se mettre sur le côté. Il est sorti du terrain dans la foulée. Les Pelicans ont annoncé qu’il s’agissait d’une douleur aux ischios en précisant que le premier choix de la draft 2019 ne reviendrait pas en jeu.

Depuis le début de la saison, Zion Williamson affiche des moyennes de 26 points, 7 rebonds et 4,6 passes par match. À 60,8% au tir, il s’agit de l’un des joueurs les plus efficaces de la NBA et d’un clair candidat pour le All-Star Game. Cette blessure pourrait toutefois l’empêcher de profiter du match des étoiles, prévu dans un peu plus d’un mois.

Les blessures aux ischios sont parfois compliquées à gérer. Ce pépin pourrait bien gêner l’ailier pendant un moment, même après son retour. New Orleans peut donc espérer un prompt rétablissement pour sa star et devra assurer en son absence. Les hommes de Willie Green, coach du mois, sont actuellement 4e à l’Ouest avec un bilan de 23-14.

