Et si Zion Williamson retrouvait les parquets pour le Play-In ?

La saison de Zion Williamson semblait définitivement terminée. Après ses galères liées à sa blessure au pied, l'intérieur des New Orleans Pelicans, même sur la bonne voie, ne donnait pas l'impression de pouvoir envisager un retour sur cet exercice.

Mais désormais, le doute existe ! Pourquoi ? Car le jeune talent réalise de gros progrès et a même participé à un match d'entraînement selon ESPN. Bien évidemment, les Pelicans continuent de calmer le jeu à son sujet et n'ont annoncé aucune date pour un éventuel retour.

"Il joue plus dans un contexte de match contrôlé. Il a ainsi progressé à ce point. Après, il n'y a pas d'autres nouvelles à apporter à son sujet. Il en est là. C'est beau et bon de le voir sur le terrain. Je pense qu'il se sent plus normal, le fait qu'il puisse jouer au basket.

C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il aime faire. Nous voulons simplement qu'il soit en aussi bonne santé que possible et qu'il continue à progresser dans cette voie", a répondu le coach Willie Green.