Les trois prochaines superstars susceptibles d’être transférées selon les GM

La ligue est entrée dans une spirale où chaque superstar mécontente finit par forcer son départ de sa franchise plutôt que d’aller jusqu’au bout de son contrat. Kawhi Leonard, Paul George, Kyrie Irving, Anthony Davis, James Harden (deux fois), Ben Simmons… les exemples récents sont nombreux. Chaque saison, au moins un joueur majeur réclame son transfert et obtient gain de cause.

Alors qui seront les prochains ? Selon Howard Beck, les dirigeants NBA font déjà le pari de se préparer pour d’éventuels échanges de Zion Williamson, Damian Lillard et Donovan Mitchell. L’un de ses trois All-Stars pourrait changer de pavillon pendant l’intersaison.

Leurs noms circulent déjà dans les rumeurs depuis un moment. Les échecs répétés des Portland Trail Blazers en playoffs ont poussé les médias à penser que Lillard finirait par craquer et à chercher à rejoindre une autre équipe. Pourtant, le meneur continue de jurer fidélité à son organisation, qui va reconstruire autour de lui pendant l’été.

Mitchell aurait eu des relations tendues – ou froides – avec Rudy Gobert pendant une période et, comme pour Lillard, les sorties de route du Utah Jazz donnent du poids aux spéculations.

Quant à Williamson, il se murmure que sa famille aimerait le voir quitter les New Orleans Pelicans depuis le moment où il a été drafté ou presque. Le joueur, lui, s’est distancé de l’équipe – il n’a pas parlé à CJ McCollum, recrue phare de la mi-saison – et il paraît de plus en plus difficile de l’imaginer rester en Louisiane encore plusieurs années.