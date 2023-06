Zion Williamson transféré dès cette semaine ???

Bill Simmons est un éditorialiste américain qui peut se montrer agaçant par moment mais il suit la NBA depuis de très nombreuses années et il a quelques tuyaux venant de certains fronts offices NBA. Du coup, la dernière rumeur qu'il a relayé est particulièrement intrigante : il assure que, selon une source qu'il juge très fiable, Zion Williamson ne fera plus partie des New Orleans Pelicans d'ici la fin de la semaine. Ce qui serait synonyme d'un transfert de l'intérieur, par exemple jeudi, le soir de la draft.

Bill Simmons saying that a reliable source informed him Zion will no longer be on the Pelicans come Thursday. 🤔 pic.twitter.com/wmK2d1x0ee

