Ne cherchez plus l'héritier du regretté Raymond Poulidor. Aaron Gordon a fini une nouvelle fois deuxième du Slam Dunk Contest, battu en finale d'un concours de toute beauté par Derrick Jones Jr, le pogo stick du Miami Heat.

Sur l'ensemble du concours, Gordon a été plus régulier et une victoire aurait été méritée. Sur la deuxième phase, notamment sur le tout dernier dunk où il est passé par-dessus Tacko Fall en prenant une petite impulsion sur le gigantesque pivot des Celtics, le jury a été moins convaincu que par le punch et la technique assez folle de Derrick Jones. Les juges auraient pu donner le trophée à l'un ou l'autre des deux Floridiens, personne n'aurait été choqué. C'est juste un peu difficile à avaler pour l'ailier du Magic, toujours pas couronné après trois tentatives où la balance aurait pu pencher en sa faveur.

Techniquement et en termes d'intensité, on a eu droit au meilleur Slam Dunk Contest depuis 2016 et tout simplement à l'un des meilleurs depuis le fameux concours de 1988, déjà à Chicago. Zach LaVine n'a pas participé, malheureusement, mais ce qu'ont proposé les participants a été de très, très haut niveau, surtout à partir de la finale.

Avant ça, on notera que Pat Connaughton a été injustement sous-noté lors de son premier passage, où il a débarqué grimé en Billy Hoyle du film "White Men Can't Jump". Le 8 de Dwyane Wade, notamment, a permis à Jones de devancer Connaughton. Dwight Howard avait lui ressorti la cape de Superman avec un petit hommage à Kobe Bryant. Pour l'iconographie, c'était très sympa, pour le reste, c'était franchement banal.

Aaron Gordon n'a pas caché sa frustration, ni le sentiment de s'être fait voler après le concours. Les juges ont d'ailleurs eux-mêmes reconnu qu'ils pensaient avoir noté dans le sens d'un match nul. Gordon a indiqué qu'il s'agissait de sa dernière participation au Dunk Contest...

Bordel. Invraisemblable dunk d'Aaron Gordon. La vitesse d'exécution et la patate. C'est dément. pic.twitter.com/o3PJRLkCDU — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 16, 2020

Splendide premier pétard de Derrick Jones, qui lâche ce truc énorme dès le premier essai. Fluidité, puissance, tout y est ! pic.twitter.com/Ea56qFp2TL — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 16, 2020

📽 Aaron Gordon par dessus Tacko Fall 📽 ‼️ Au total 297/300 pts 📈‼️ Et il perd la finale une fois de plus ➕ ‼️

💸🤷‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/yZmiErF8VW — NBA Mania (@NBA_Mania_) February 16, 2020

Aaron Gordon vole littéralement. Quel foutu monstre celui-là... pic.twitter.com/sQd09QakFv — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) February 16, 2020