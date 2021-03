Le Thunder active le mode tanking, Al Horford première victime

Malgré des bonnes performances cette saison, Al Horford ne sera plus utilisé par le Oklahoma City Thunder et il se retrouve au placard.

Le Oklahoma City Thunder a montré des progrès et des signes intéressants sur la première moitié de saison malgré un effectif très, très jeune. Mais avec la blessure de son meilleur joueur Shai Gilgeous-Alexander, absent jusqu’à nouvel ordre, et avec leur position actuel au classement, treizième à l’Ouest, la franchise va désormais se concentrer sur la prochaine saison. Avec entre temps une étape cruciale : la draft.

Afin de maximiser leurs chances de dénicher un choix très haut placé, les dirigeants et les coaches vont désormais laisser la place à leurs joueurs en plein développement. Une manière indirecte de perdre le plus de matches possibles tout en offrant des opportunités à des pros qui ont besoin de minutes pour apprendre. Et cela au déprimant des vétérans de l’équipe.

Shai Gilgeous-Alexander victime d’une sale blessure… faut-il craindre le pire ?

Al Horford en fait les frais. Le pivot dominicain a été très bon lors des 28 matches disputés depuis son transfert au Thunder lors de la dernière intersaison. Et c’est presque ça le problème. L’ancien All-Star renforce sensiblement le groupe et le faire jouer n’est donc plus dans les plans du staff. Il va finir la saison à Oklahoma City mais sans voir le parquet. En revanche, il pourra continuer à s’entraîner avec ses partenaires et le management devrait l’aider à trouver une nouvelle destination l’été prochain.

« Depuis son arrivée au Thunder, on a parlé avec Al de la façon dont il pouvait nous aider alors que l’on commençait une transition nécessaire pour notre franchise. Il a eu une influence importante sur le groupe tout en se comportant comme un professionnel », soulignait notamment le GM, Sam Presti.

Le joueur de 34 ans savait où il mettait les pieds. Le Thunder lui a offert la possibilité de se mettre en valeur pendant une demi-saison, histoire de prouver qu’il en avait encore sous le capot. Il a bien rebondi après un exercice difficile et il tournait à 14 points, presque 7 rebonds, 3 passes, 45% aux tirs et 36% à trois-points. Il percevra encore 26 millions annuels jusqu’en 2023, ce qui pourrait compliquer la mise en place de son transfert. Mais ses performances auront peut-être convaincues une équipe ambitieuse de tenter le coup cet été.