Le Thunder était tout près d’un record, même en NCAA les équipes sont plus âgées !

Le Thunder a entamé sa reconstruction en se séparant de Chris Paul l’été dernier, un an après avoir transféré Paul George et Russell Westbrook. La franchise se concentre désormais sur ses jeunes talents, Shai Gilgeous-Alexander en tête. L’effectif est peuplé de joueurs prometteurs. Et les coaches n’hésitent pas à les lancer dans le grand bain dès maintenant. Même dans le cinq majeur.

Hier soir, l’équipe d’Oklahoma City alignait cinq titulaires âgés de 23 ans ou moins : Theo Maledon (19), Luguentz Dort (21), Aleksej Pokusevski (19), Moses Brown (21) et Isaiah Roby (23). Soit une moyenne de 21 ans et 36 jours. Mais ce n’est pas le groupe de départ le plus jeune de l’Histoire, à 22 jours près. Les Phoenix Suns étaient allés encore plus loin en 2017 avec un cinq de 21 ans et 14 jours.

En fait, ce qui est vraiment drôle, c’est que l’université d’Oklahoma State disputait une rencontre la veille. Et le cinq majeur des Sooners était plus âgé que celui du Thunder… Assez dingue.

Average age of the Oklahoma Sooners’ starting five yesterday: 21.2 years old Average age of today’s Oklahoma City Thunder starting five: 20.6 years old — 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) March 21, 2021

Les vétérans Al Horford et George Hill font évidemment grimper la moyenne d’âge du roster. Mais au moins l’un des deux pourrait être transféré d’ici jeudi. En attendant, malgré le manque d’expérience, les jeunes du Thunder se débrouillent plutôt bien puisqu’ils affichent un bilan de 18 victoires et 24 défaites pour une douzième place à l’Ouest. Ça reste honorable. Surtout qu’avec tous les picks dont dispose la franchise, OKC pourrait s’affirmer dans quelques années comme une formation très solide en NBA.

Luguentz Dort grandit à vue d’œil, OKC tient une pépite