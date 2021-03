Shai Gilgeous-Alexander victime d’une sale blessure… faut-il craindre le pire ?

Shai Gilgeous-Alexander n’était pas en tenue au moment où le Oklahoma City Thunder affrontait les Memphis Grizzlies hier soir. Et son absence s’est fait ressentir puisque ses coéquipiers se sont inclinés 107 à 116. Le problème, c’est qu’ils vont devoir apprendre à se passer de leur meneur pendant encore un moment. Le coach Mark Daigneault révèle que son joueur souffre de la voute plantaire. Il a ajouté que cette blessure pourrait l’écarter des parquets pendant une période assez conséquente.

C’est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le Thunder, même si ça peut potentiellement aider Oklahoma City à aller chercher un pick encore mieux placé à la prochaine draft. La franchise occupe pour l’instant la treizième place de la Conférence Ouest.

En revanche, c’est triste et problématique pour Shai Gilgeous-Alexander. Le jeune homme est en plein progression et il tourne à 24 points, 5 rebonds et 6 passes de moyenne cette saison. Le tout à 50% de réussite aux tirs et 40% à trois-points. Il s’impose petit à petit comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. En tout cas, Theo Maledon pourrait « profiter » de son absence pour passer encore plus de temps sur le parquet.