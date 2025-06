Les 58 joueurs de l’équipe de France masculine

Après une première version fructueuse entre 2017 et 2025, la Fédération française de basket renouvelle son « Team France ». La sélection élargie qui doit emmener les Bleus sur un cycle allant a minima jusqu’aux JO de Los Angeles comprend 58 joueurs. Des proportions similaires à celle de la génération 2017-2025, où 61 joueurs avaient participé aux 36 matchs totaux des campagnes de qualification pour les Euro 2022 et 2025, ainsi que les Coupes du monde 2019 et 2023.

Meneurs : Andrew Albicy (Gran Canaria), Joël Ayayi (Bourg-en-Bresse), Hugo Benitez (Bourg-en-Bresse), Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas), Killian Hayes (Long Island Nets), Théo Maledon (ASVEL), Frank Ntilikina (Partizan Belgrade), Benjamin Sene (Nanterre), Matthew Strazel (Monaco), Nolan Traoré (Saint-Quentin)

Arrières : Gérald Ayayi (Cholet), Milan Barbitch (Nanterre), Juhann Begarin (Monaco), Hugo Besson (Manisa), Malcolm Cazalon (Bilbao), IsaÏa Cordinier (Virtus Bologne), Bilal Coulibaly (Washington Wizards), Evan Fournier (Olympiakos), Nadir Hifi (Paris), Adam Mokoka (Cluj-Napoca), Elie Okobo (Monaco), Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Ailiers : Melvin Ajinça (ASVEL), Axel Bouteille (Bahçesehir Koleji), Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers), Mohamed Diawara (Cholet), Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder), Sekou Doumbouya (Morabanc Andorra), Noa Essengue (Ratiopharm Ulm), William Howard (Nanterre), Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia Vitoria), Noah Penda (Le Mans), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Ailiers-forts : Petr Cornelie (Monaco), Moussa Diabaté (Charlotte Hornets), Jaylen Hoard (Maccabi Tel-Aviv), Damien Inglis (Yokohama), Yoan Makoundou (Ankara), Amina Noua (Grenade), Yves Pons (Girona), Tidjane Salaün (Charlotte Hornets), Alexandre Sarr (Washington Wizards), Armel Traoré (Manresa), Guerschon Yabusele (Philadelphia 76ers)

Pivots : Joan Beringer (Cedevita Olimpija), Brice Dessert (Strasbourg), Moustapha Fall (Olympiakos), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Mam Jaiteh (Monaco), Jonathan Jeanne (Poitiers), Mathias Lessort (Panathinaïkos), Bodian Massa (Manresa), Vincent Poirier (Anadolou Efes), Maxime Raynaud (Stanford), Neal Sako (ASVEL), Olivier Sarr (sans club), Killian Tillie (Malaga), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Alors, ca vous plait ?