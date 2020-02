All-Star Game : Un nouveau format et déjà une belle réussite !

Imaginez un match de playoffs avec les meilleurs basketteurs de la planète. C’était, pendant longtemps, l’ambition utopique de la NBA au sujet de son All-Star Game. Une rencontre amicale, sans enjeu, qui réunit les quatre joueurs les plus performants de la saison. Sauf que tout le monde s’est fait une raison : déjà fatigués par le rythme effréné des matches, les acteurs des festivités se donnent rarement à fond. Alors c’est à coup de réformes que la ligue a essayé de redonner de l’intérêt à un événement traditionnel mais en perte de vitesse. Elle a peut-être finalement trouvé la bonne formule.

Cette nuit, le Team LeBron et le Team Giannis nous ont offert un dernier quart temps enfin à la hauteur des attentes du public. Enfin digne de l’étiquette prestigieuse « All-Star Game ». C’est sans chronomètre, sans gestion du temps mais simplement avec un score à atteindre que les deux équipes se sont arrachées sur le parquet dans l’espoir de gagner.

« Ça donnait l’impression de jouer un match de playoffs. On avait un peu peur avec cette nouvelle formule, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mais au final, ça a ramené de la compétition donc c’est génial », témoignait Anthony Davis.

Un All-Star Game qui ressemblait enfin à du basket

C’est au bout du suspense que l’intérieur des Lakers a donné la victoire au Team LeBron en inscrivant un ultime lancer-franc. Parce que oui, révolution de cette édition placée sous le signe des hommages à Kobe Bryant, le vainqueur était le premier à marquer 157 points. Petit rappel des nouvelles règles : les scores étaient remis à zéro après chaque quart temps – disputé indépendamment avec 100 000 dollars à distribuer à une association – puis cumulés pour une dernière période décisive. Au score le plus élevé s’ajoutaient 24 points, comme le numéro de Bryant, pour déterminer la gagne.

Malgré 9 points de retard à l’entame de ce quatrième quart temps si particulier, le Team LeBron a réussi à inverser la vapeur pour l’emporter. Et que c’était disputé ! On a vu des fautes. Des passages en force, comme celui provoqué par Kyle Lowry sur Kawhi Leonard. Des blocks, ceux de Giannis Antetokounmpo sur LeBron James et A.D., de l’engagement, du défi physique, des interceptions, de la défense, de l’intensité et même des décisions arbitrales contestées ! Même un entre-deux. Des joueurs qui se jettent sur le ballon. Et finalement peu de sourires et quasiment pas de dunks sur cette dernière période. Pour faire simple : on a vu du basket !

Et c’était ça, le plus bel hommage que les All-Stars pouvaient faire à Kobe Bryant. En jouant le jeu à fond. Alors est-ce vraiment le nouveau format ou le contexte du moment, avec autant d’honneur au Black Mamba ? On demande à voir l’année prochaine.