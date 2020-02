Kobe Bryant aurait adoré ! Sur ce All-Star Game, la NBA avait décidé de mettre en place un nouveau format... et il est totalement validé ! Même si les trois premiers quart-temps ont été assez irréguliers, la fin de match a été tout simplement géniale avec une victoire 157-155 pour la Team LeBron face à la Team Giannis. C'est simple, on n'avait pas vu un All-Star Game aussi intense sur la fin depuis... quasiment jamais pour être honnête. Dans la dernière période (sans limite de temps), les deux équipes ont joué le coup à fond avec de la défense, des fautes, des passages en force, des challenges vidéos et des débats animés avec les arbitres. Avec 30 points et 7 rebonds, Kawhi Leonard a été logiquement nommé MVP et gagne donc le premier Trophée Kobe Bryant. A noter la belle performance de Rudy Gobert (21 points, 11 rebonds) pour son premier match des étoiles.

Kawhi Leonard bouillant, Giannis répond bien

Après un vibrant hommage rendu à David Stern et Kobe Bryant, avec notamment une performance exceptionnelle de Jennifer Hudson, la partie débutait avec, comme toujours, des défenses très laxistes et un festival de tirs à longue distance. Alors que LeBron James et Giannis Antetokounmpo s’amusaient à échanger les dunks, Leonard lui réalisait un show à trois points et enchaînait les paniers ! Malgré les premiers points dans un All-Star Game de Gobert, la Team LeBron était bien trop adroite à longue distance et s’adjugeait le premier quart-temps (53-41).

Comme annoncé avec ce nouveau format, les scores revenaient à 0-0 pour ce deuxième quart-temps. Visiblement un peu fâché par le début de match des siens, Antetokounmpo prenait les choses en mains et claquait de gros dunks. En face, Chris Paul et Devin Booker faisaient le show, avec même un dunk (oui oui) pour CP3 ! Et puis surprise, ce All-Star Game connaissait une action défensive, avec un double-contre de Gobert. Malgré un Leonard intenable, la Team Giannis, avec notamment un petit pont de Trae Young sur James Harden puis un tir au buzzer, égalisait à 1 quart-temps partout (30-51).

Le Gobert show, une vraie bataille !

Au retour des vestiaires, le spectacle n’était pas franchement grandiose avec des défenses vraiment peu concernées. Après un petit retard à l’allumage, la Team LeBron, grâce à l’adresse de Luka Doncic, retrouvait des couleurs et recollait au score grâce à des paniers primés. Prenant les choses en mains, James régalait sur un contre avec une feinte de passe suivie d’un dunk ! Toujours actif, Gobert en profitait pour s’emparer du record de points pour un Français dans un All-Star Game (détenu avant par Tony Parker à 14). Et grâce à deux nouveaux dunks du Tricolore, le quart-temps se terminait sur un score de parité (41-41).

Au début de cette dernière période (sans limite de temps), le score était donc de 133-124 en faveur de la Team Giannis. En hommage à Kobe Bryant, le vainqueur devait ainsi atteindre 157 points. Forcément, avec l’enjeu, le match devenait bien plus sérieux avec des fautes mais aussi des joueurs investis. A ce petit jeu, la Team LeBron parvenait à recoller… avant un contre d’Antetokounmpo sur James ! En grande forme, CP3 menait la charge avec un écart réduit à trois points.

Dans un match vraiment accroché, Kyle Lowry réussissait même l’exploit de forcer une faute offensive ! Sur un tir à trois points d’Harden, les deux équipes étaient à égalité avec 11 points à marquer… Elles se rendaient coups pour coups avec même des discussions animées avec les arbitres. Et alors qu’Harden pensait offrir la victoire aux siens, une faute offensive était sifflée… sur Lowry ! Incroyable ! A 156-155, le prochain panier était gagnant et Anthony Davis inscrivait le lancer-franc de la victoire. Quel spectacle !

Le boxscore à retrouver ici.