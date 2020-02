On le sait, cet All-Star Game 2020 a été placé sous le signe de l'hommage pour Kobe Bryant, récemment décédé. Alors que le trophée de MVP de ce match porte désormais son nom, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a été honoré avant la partie. Tout d'abord, Magic Johnson a réalisé une introduction en honneur de David Stern, également disparu, et du Black Mamba avec une belle émotion et une vraie communion avec le public de Chicago.

Puis par la suite, Jennifer Hudson a pris le relais en interprétant "For all we know". Une performance tout simplement exceptionnelle et vrais frissons pour rendre hommage à Kobe Bryant.