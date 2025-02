Kevin Durant, la prochaine superstar à se faire échanger ? 👀

Le monde de la NBA a encore du mal à réagir après le trade très surprenant de Luka Doncic. Sans surprise, ce mouvement inattendu risque d'avoir des conséquences sur la deadline à venir (jeudi). Quelques dominos sont déjà tombés, on peut penser aux échanges de De'Aaron Fox ou de Caleb Martin. Mais une autre superstar pourrait aussi bouger : Kevin Durant !

D'après les informations du journaliste Marc Stein, confirmées par ESPN, les Phoenix Suns se montrent à l'écoute des approches pour KD. On le sait, les Golden State Warriors ont récemment contacté la franchise de l'Arizona. Et cette dernière est également ouverte aux négociations avec les autres formations pour envisager un départ de KD.

Et honnêtement, je ne pensais pas que cette ouverture allait se produire si rapidement. Je l'ai déjà dit, Bradley Beal représente une trop grosse épine dans le pied des Suns. Pour récupérer Jimmy Butler, Phoenix a besoin de l'envoyer ailleurs et sa "no-trade clause" bloque tout. En l'état, Phoenix ne peut donc pas être compétitif. L'actuelle 9ème place à l'Ouest le prouve.

Avec les investissements réalisés, il s'agit d'une immense déception. Et malgré les grandes ambitions du propriétaire Mat Ishbia, le statu quo ne représente visiblement pas une option. C'est d'ailleurs pour ça que plusieurs dirigeants de la NBA s'attendaient, depuis plusieurs semaines, à une éventuelle implosion à Phoenix. Car à défaut de pouvoir jouer le titre, autant tout casser pour avoir une nouvelle chance sur le long terme.

Car il ne faut pas oublier un point important : les Suns se sont saignés, sur plusieurs années, pour récupérer KD et Beal. Et désormais, ils semblent donc ouverts à la possibilité d'échanger Durant pour obtenir des atouts dans le cadre d'une reconstruction. Franchement, je ne voyais pas Ishbia accepter aussi vite ce dénouement. D'ailleurs, rien ne dit qu'il va réellement le faire.

Son projet autour d'un Big Three avec Devin Booker et KD (plus Butler par exemple) me paraissait encore très présent dans sa tête. Il suffit de voir l'acharnement sur le cas Butler. Mais encore une fois, Beal empêche tous les mouvements... Alors les Suns vont peut-être réellement envisager d'échanger Kevin Durant. Un second séisme en NBA en l'espace de quelques jours ?